LIVE - Ciampino: a mezzogiorno previsto l'arrivo di Paredes e Renato Sanches. Circa 100 tifosi in attesa (FOTO e VIDEO)

DA CIAMPINO ANNALISA FERRANTE - A pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Salernitana all'Olimpico, la Roma accoglie due rinforzi a centrocampo provenienti dal Paris Saint-Germain: intorno alle 12.00 è previsto l'arrivo a Ciampino di Leandro Paredes e Renato Sanches con un volo privato. L'argentino tornerà in giallorosso a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più bonus, il secondo invece si trasferirà nella capitale in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

LIVE

12:10 - In attesa dell'arrivo dei due giocatori i tifosi sono aumentati a un centinaio circa.

11.35 - Sono circa 30 i tifosi presenti in attesa di Paredes e Renato Sanches.