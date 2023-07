FOTO e VIDEO - L'AS Roma compie 96 anni, la festa dei tifosi nella Capitale: presenti oltre 2000 romanisti al Pantheon

DA VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO MATTEO DE ROSE - Il 22 luglio è un giorno davvero speciale per i tifosi della Roma. Ben 96 anni fa, infatti, in Via degli Uffici del Vicario 35 venne emanato l’ordine del giorno numero 1, che sancì ufficialmente la nascita dell’Associazione Sportiva Roma. Come da tradizione, centinaia di sostenitori giallorossi si sono riuniti nelle strade della Capitale per aspettare la mezzanotte e celebrare questa storica data. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

LIVE

22:30 - I tifosi arrivano numerosi al Pantheon, luogo da cui partirà il corteo. Al momento sono presenti oltre duemila romanisti.