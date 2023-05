Fiumicino, squadra in partenza per Leverkusen: ok Dybala, Smalling ed El Shaarawy. Col gruppo anche Karsdorp e Llorente (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria, la Roma è pronta per partire dall'aeroporto di Fiumicino e raggiungere Leverkusen, dove domani sera affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nel ritorno delle semifinali di Europa League: si parte dall'1-0 dei giallorossi grazie alla rete di Bove. Con il gruppo presenti Dybala, Smalling ed El Shaarawy, che si sono allenati con la squadra questa mattina. Seguono la squadra in trasferta anche gli infortunati Llorente e Karsdorp, oltre ad Ola Solbakken che non è inserito in lista Uefa e non potrà prendere parte al match.

16.00 - La squadra è in partenza:

15.50 - La Roma arriva a Fiumicino, accolta da circa 20 tifosi.