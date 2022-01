Ciampino: sbarcato Maitland-Niles (FOTO e VIDEO)

DA CIAMPINO LR24 - Ufficializzato in mattinata dai canali della Lega di Serie A, ora Maitland-Niles è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. L'esterno inglese, che arriva dall'Arsenal in prestito e che ha già svolto le visite mediche nel centro dei Gunners, è sbarcato intorno alle 16.05 all'aeroporto di Ciampino insieme a Roberto De Fanti, intermediario che si è occupato dell'operazione con gli agenti del giocatore. Sarà a disposizione di Mourinho già a partire dal match di domenica contro la Juventus.