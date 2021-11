'Toys Day': Vina in visita ai bambini del San Filippo Neri (VIDEO)

Altra splendida iniziativa della Roma che stavolta, in occasione del 'Toys Day', porta Matias Vina in visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale San Filippo Neri. Come mostrato da un video condiviso sui canali social del club giallorosso, il laterale sinistro si è intrattenuto nella Smile House dell'ospedale, donando gadget e giochi ai bambini presenti e concedendosi per foto ed autografi di rito.

