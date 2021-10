Calafiori e Cristante diventano 'Top Athletes' Luiss. L'ateneo: "In bocca al lupo" (FOTO)

Ospiti d'eccezione oggi presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma: Bryan Cristante e Riccardo Calafiori hanno infatti incontrato il Direttore Generale Giovanni Lo Storto ed il Prorettore con delega allo Sport Francesco Di Ciommo, diventando ufficialmente Top Athletes Luiss. I giocatori della Roma hanno anche ricevuto un augurio dall'ateneo per la 'doppia carriera' da studenti e atleti professionisti: "Un grande in bocca al lupo a entrambi per la loro Dual Career". Di seguito le immagini dell'evento

