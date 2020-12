'World Food Programme', FIENGA: "Nel nostro piccolo già da tempo combattiamo lo spreco alimentare, siamo vicini ai bisognosi" (FOTO E VIDEO)

DALLO STADIO OLIMPICO EMANUELE ZOTTI - Oggi alle ore 13.00 presso lo Stadio Olimpico, il Comitato italiano per il World Food Programme (WFP Italia), attraverso il Presidente Vincenzo Sanasi D’Arpe, ha rilanciato il progetto STOP THE WASTE.

Presente, oltre al presidente della Lazio Claudio Lotito, anche il Ceo della Roma Guido Fienga, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ringrazio anche io il programma WFP per averci invitato a quest’iniziativa. Siamo orgogliosi che un’organizzazione della nostra città sia stata premiata con il Nobel. Risposta della Roma pronta e immediata sui temi dove abbiamo particolarmente sensibilità. Pensare che il 10% della popolazione mondiale soffra ancora fa riflettere, soprattutto chi vive condizioni particolarmente agiate. La Roma ha avviato già da tempo con Roma Cares un programma con cui vogliamo stare vicino a tutti coloro che sono bisognosi e che riusciamo a raggiungere. Nel nostro piccolo già da tempo diamo un esempio contro lo spreco alimentare, abbiamo avviato delle cooperazioni per non sprecare nulla. E’ un gesto piccolo che però vogliamo estendere a tutti quelli che seguono la Roma e il calcio. Facendo ognuno il proprio un contributo può esser dato. Ci mettiamo a disposizione del Ministero per dare una cassa di risonanza su questi temi. Nei prossimi anni sosterremo il waste food con tutti i mezzi con cui potremo collaborare. Auguro di riuscire a dare un contributo in maniera tangibile”.