Termini: Roma in partenza per Napoli (FOTO e VIDEO)

DALLA STAZIONE TERMINI EMANUELE ZOTTI - È tempo di tornare in campo per la Roma, che questa sera è attesa dal big match contro il Napoli. I giallorossi raggiungeranno il capoluogo campano in treno. La squadra di Fonseca è partita dalla stazione Termini poco prima delle 11, ad accogliere la squadra circa 40/50 tifosi. Tanti i cori di incitamento verso i giallorossi, attesi da un match verità al San Paolo.