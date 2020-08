Pedro: “Molto felice di essere a Roma”. Visita specialistica a Villa Stuart per l'infortunio alla spalla destra (FOTO e VIDEO)

Era inizialmente previsto per le 10.40 a Villa Stuart il primo controllo medico specifico di Pedro, sbarcato ieri sera a Roma. Lo spagnolo ha invece anticipato tutti, anche i medici, ed è entrato alla clinica romana alle 8 di questa mattina per una visita specialistica per verificare le condizioni della spalla destra operata lo scorso 4 agosto. All’uscita da Villa Stuart, intorno alle 11.20, Pedro ha dichiarato: “Sono molto felice di essere a Roma”