Premio ASI “Sport e Cultura”, Ranieri: "Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere ragazzi d'oro e 60mila persone che ci hanno sempre soffiato dietro" (VIDEO)

Questa mattina alle ore 11, presso il Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, si è tenuta la XX Edizione del premio “Sport&Cultura”- Gli Oscar dello Sport Italiano. Tra i premiati anche Claudio Ranieri, che ha ricevuto il premio "italiani nel mondo". A celebrare la premiazione, sono attesi il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri, il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e, ovviamente, il Presidente di ASI Claudio Barbaro, oltre a diversi presidenti delle federazioni sportive e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali.

LIVE:

11:14 - L'ex tecnico giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere ragazzi d'oro, dietro a noi minimo 60mila persone all'Olimpico che ci hanno sempre soffiato dietro. L'ho detto quando sono arrivato, da solo non ce la faccio e ho bisogno dell'aiuto di tutti. I tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinti, sostenuto e incoraggiato ogni partita"

#Ranieri: "Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere ragazzi d'oro e 60mila persone che ci hanno sempre soffiato dietro"



➡️https://t.co/wUJQ7Xc5Ig pic.twitter.com/NCgaA8OoTR — laroma24.it (@LAROMA24) December 20, 2025





11:00 - Arrivato Claudio Ranieri. Il senior advisor del club giallorosso si è intrattenuto con il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e con il campione olimpico Yuri Checi.

??L'arrivo di #Ranieri al Salone d’Onore del CONI per ricevere il Premio ASI “Sport & Cultura”, categoria "italiani nel mondo"



?️ pic.twitter.com/fDKE9bBGf0 — laroma24.it (@LAROMA24) December 20, 2025







