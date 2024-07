LIVE - Stadio Roma, incontro tra il club giallorosso e Gualtieri: arrivati in Campidoglio Ryan Friedkin e Lina Souloukou (FOTO e VIDEO)

DAL CAMPIDOGLIO MDR - Giornata chiave per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Alle ore 12, infatti, andrà in scena in Campidoglio l'incontro tra il club giallorosso e il sindaco Roberto Gualtieri, a cui prenderanno parte la Ceo Lina Souloukou e Ryan Friedkin. Tanti i temi sul tavolo: dallo stato di avanzamento dei lavori, al supporto richiesto al Comune per l'accesso alle aree necessarie fino alla definizione del calendario degli eventi imminenti. Inoltre verrà esposto il design del nuovo stadio, anche se non si tratta della presentazione del progetto definitivo.

LIVE

12:25 - Arrivato anche l'assessore allo Sport Alessandro Onorato.

12:20 - Arrivati in questo momento in Campidoglio la Ceo Lina Souloukou e il vice presidente Ryan Friedkin.