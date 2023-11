'Tre Fontane', presentazione dell'ammodernamento dell'impianto. Onorato: "Pietralata? Non ci sono novità ma c'è grande ottimismo". Bavagnoli: "Grati ai Friedkin, investimenti sempre in crescita" (FOTO e VIDEO)

DAL TRE FONTANE MDR - Nuovo look per il 'Tre Fontane' che continuerà ad ospitare le partite della Roma Femminile e della formazione Primavera. Dal nuovo sistema di illuminazione con 4 torri faro installate dietro le tribune, alle Area Hospitality e Media come richiesto dall'Uefa fino all'inserimento di una vasca di crioterapia che migliorerà la cura degli atleti e delle atlete. Presenti all'evento di presentazione dell'ammodernamento dell'impianto dell'Eur ci sono la Bavagnoli, responsabile del calcio femminile della Roma, l'assessore capitolino Onorato e Ugo Pambianchi, presidente dell'ATI Tre Fontane.

Le parole dell'assessore Onorato: "Come sapete su Pietralata il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare, la collaborazione è costante, c'è grande ottimismo però mi limiterei a questo anche perché credo sia giusto dare il risalto che merita ad un'iniziativa che merita e nessuno credeva che la Roma avrebbe iniziato a giocare qui (al Tre Fontane, ndr) le partite di calcio e di Champions League. Dello Stadio della Roma ci sarà modo di parlarne...". Interviene la Bavagnoli: "Anche perché è una festa talmente bella per noi, che mi sembra giusto dare spazio a questo". Aggiunge Onorato: "E poi non abbiamo novità oggi...".

Segue poi l'intervento della Bavagnoli: "Non potrei essere più felice di vivere questa giornata, soprattutto alla vigilia di una gara importante di Champions League. Ci tengo tanto a ringraziare Roma Capitale, in particolare il Sindaco Gualtieri e l'Assessore Onorato, e l'ATI Tre Fontane che hanno svolto un lavoro enorme e in breve tempo. Senza l'unione di intenti tra le parti, oggi non saremmo qui. Stiamo vivendo un ulteriore investimento della Società nei confronti della Squadra Femminile in un impianto che non è di proprietà del club. Dobbiamo essere grati ai Friedkin, possiamo vedere come c'è un costante investimento sempre in crescita, come lo è l'attenzione che la proprietà ha verso il settore femminile. Non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa abbiamo vissuto un periodo complesso, senza stadio dove giocare a Roma, ma oggi sono emozionata nel poter giocare la prima sfida di Champions League al Tre Fontane giovedì come campionesse d'Italia. Questo stadio rappresenta per la Roma un valore storico ed eccezionale, è molto importante per tutte noi. Ci tengo ancora a ribadire i ringraziamenti per lo sforzo del Comune, ATI Tre Fontane e del nostro club. Questo sforzo ci rende orgogliosi perché adesso i nostri tifosi potranno vivere il tifo all'interno di una casa più accogliente. Il Tre Fontane diventerà un impianto sempre più fondamentale per Roma e per la Roma".

Conclude la Head of Women's Soccer della Roma sull'eventualità di giocare i quarti di finale qui invece che all'Olimpico come un anno fa: "Oggi ci viviamo questo traguardo meraviglioso. Niente è impossibile, non abbiamo possibilità di rispondere a questa domanda, ma la Roma è vicina a noi a garantire lo spazio e il teatro adeguato alle occasioni. Sono fiduciosa per qualsiasi cosa dovesse succedere in futuro, ma adesso abbiamo la nostra casa: il Tre Fontane, un impianto storico. Credo che sia un grande orgoglio per tutti essere arrivati a giovedì nel nostro impianto che abbiamo sognato per tanto tempo".