As Roma: svelato il murale dedicato ad Ennio Morricone (FOTO e VIDEO)

E' stato svelato alle 11, in zona Tor Marancia, la nuova iniziativa promossa da Roma Cares. In Piazza Lorenzo Lotto 43 è stato realizzato dall'artista Lucamaleonte un murale dedicato ad Ennio Morricone, come era stato già fatto, in passato, per Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini o Sergio Leone.

All'inaugurazione, oltre al figlio Marco, sono presenti Pastorella e Vespasiani. Sulla targa affissa sul muro dov'è stato realizzato il murale, il cui design è stato scelto dai possessori di fan token sull'app Socios, si legge: "La Roma è una squadra da sempre con un carattere internazionale ma che sentimentalmente è racchiusa nei propri rioni. E’ una squadra aperta alla gente, ma che ha la capacità di essere globale. La Roma rappresenta la città".