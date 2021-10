"Bentornati tifosi", serata conviviale firmata UTR: presenti Ibanez e Fuzato. Il difensore: "Bellissimo lavorare con Mourinho, senza tifosi non è calcio". Il portiere: "Sento di migliorare ogni giorno" (FOTO e VIDEO)

Serata di romanismo presso l’Hotel Pineta Palace, dove, questa sera, è andata in scena una serata conviviale organizzata dall'UTR (Unione tifosi romanisti), in collaborazione con l’Associazione I Cavalieri della Roma: "Bentornati tifosi". Presenti i calciatori giallorossi Roger Ibanez e Daniel Fuzato, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Hanno partecipato alla serata anche Francesco Pastorella, direttore del "Roma Department”, e Valerio Ciardini, team manager giallorosso

L'INTERVENTO DI IBANEZ

Com'è lavorare con Mourinho?

"Bellissimo, non posso dire altro (ride, ndr)"

Com'è stato rivedere lo stadio pieno? CHe effetto fa?

"Meraviglioso avere i tifosi intorno, senza di loro non è calcio. Sono essenziali per noi che siamo in campo"

Che hai provato dopo il gol nel derby?

"C'era un pò di entusiasmo per provare a rimontare, peccato per non esserci riusciti ma il gol è stato importante, è stato il mio primo in Serie A"

L'INTERVENTO DI FUZATO

"Il calcio non è nulla senza tifosi, sono loro che generano emozioni, è bellissimo vedere l'Olimpico pieno. Ogni volta che giochiamo in casa è stupendo, grazie per il sostegno"

Dove senti di dover migliorare e dove ti senti pronto?

"Sono arrivato a 21 anni, è già il mio quarto qui. Il ruolo del portiere è diverso, soprattutto quando non giochi sempre. Sento di migliorare ogni giorno. Lo scorso anno ho fatto qualche partita e ha fatto bene alla mia crescita. Piano piano arriviamo"