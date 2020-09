DA VIA PO EMANUELE ZOTTI - Giornata importante per la Roma che si presenterà al Tribunale Federale Nazionale per l'udienza relativa al caso della gara col Napoli del 5 luglio scorso, quando il club di De Laurentiis accusò i giallorossi di non aver rispettato le norme anti Covid-19.

12.30 - Arrivano il Ceo Fienga e il medico sociale della Roma, Manara. Presente anche l'avvocato Conte.