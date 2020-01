Fiumicino: Ibanez è sbarcato a Roma. Domani mattina le visite mediche (FOTO)

DA FIUMICINO EMANUELE ZOTTI - E' approdato a Roma Roger Ibanez, primo rinforzo della Roma nella finestra invernale di mercato. Il difensore classe 1998, in arrivo dall'Atalanta, intorno alle 12.30 è sbarcato a Fiumicino dall'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Nel pomeriggio assisterà dalla tribuna al derby tra Roma e Lazio in programma alle 18 all'Olimpico. Domani mattina sono in programma le visite mediche a Villa Stuart prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi per quattro anni e mezzo.