Fiumicino: Villar è atterrato nella Capitale: "Felice di essere qui, per me è un sogno" (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO DAMIANO FRULLINI - Dopo Ibanez, la Roma accoglie un altro colpo di mercato. Gonzalo Villar, centrocampista classe '98 cresciuto nel settore giovanile dell'Elche, è sbarcato a Fiumicino alle 19.55. Il giocatore è apparso sorridente e, dopo aver lasciato l'aeroporto, si è diretto in hotel. Villar sosterrà le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di domani.

Al momento del suo arrivo lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono felice, per me è un sogno essere qui".