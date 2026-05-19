Roma, il futuro di Dybala si decide a Verona: l'ago della bilancia sarà l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League

Tutto rimandato a Champions League acquisita. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma entra in una fase di attesa consapevole: le parti si sono accordate per riprendere i contatti una volta che i giallorossi avranno matematicamente centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT , l'appuntamento, dunque, è fissato idealmente dopo la partita con il Verona.

Carlos Novel, agente dell'attaccante argentino tornerà a sedersi al tavolo con la dirigenza romanista in un momento in cui entrambe le parti avranno più chiarezza sul contesto sportivo ed economico. Non è una rottura, tutt'altro: i canali di comunicazione sono rimasti aperti e il dialogo non si è mai interrotto del tutto.

La Roma stessa ha chiesto di aspettare la qualificazione europea prima di affrontare il nodo in maniera definitiva.

Un segnale che la società considera la Champions League una variabile determinante nella trattativa: diversi sarebbero i margini di manovra, diversa sarebbe l'offerta che il club potrebbe mettere sul piatto.

Dalla parte di Dybala, la dimensione europea della prossima stagione pesa nelle sue considerazioni tanto quanto il progetto tecnico e le condizioni contrattuali. La Pulce giallorossa valuta con attenzione il proprio futuro, e giocare la Champions resta una priorità. Quello che emerge, in ogni caso, è un clima di fiducia reciproca. Nessuno strappo, nessun ultimatum. Solo la scelta condivisa di rimandare a un momento più opportuno una discussione che, nelle prossime settimane, potrebbe definitivamente sbloccarsi.

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