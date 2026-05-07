Roma, Gasperini aspetta: vicinanza con la società, ma l'incontro non c'è ancora stato

Il tecnico è ansioso di programmare la nuova stagione. Il nodo è il budget, il fair play finanziario e i tanti ds che lo corteggiano. Gian Piero Gasperini aspetta, non con insofferenza ma con la tipica impazienza di chi ha già la testa alla prossima stagione e vuole cominciare a costruirla. Secondo quanto risulta alla redazione di LAROMA24.IT, il tecnico percepisce una reale vicinanza da parte della società giallorossa, ma un incontro di persona con i Friedkin non è ancora avvenuto. La scorsa settimana sembrava potesse esserci il faccia a faccia decisivo, ma nulla è cambiato. I tempi, come spesso accade con la proprietà americana, li detta Roma – o meglio, l'agenda dei Friedkin.

Nel frattempo i contatti non sono mancati: le parti si sono sentite più volte via call, mantenendo aperto un dialogo che lascia presagire che i tempi siano maturi per l'incontro. Ma Gasperini ha fretta: vuole sedersi a un tavolo, capire il progetto e pianificare acquisti e rinnovi. In una parola: programmare.

Ed è qui che si annida il nodo più delicato. I rinnovi dei giocatori, così come le operazioni in entrata, saranno inevitabilmente subordinati al budget che la Roma avrà a disposizione. E quella cifra è ancora tutta da definire, perché dipende in larga parte dall'esito delle trattative con la UEFA sul fronte del fair play finanziario. La soglia degli 80 milioni di cui si era parlato nelle scorse settimane potrebbe essere più bassa. I rapporti tra il club giallorosso e i vertici UEFA sono descritti come buoni, e questo lascia aperta una finestra: anche qualora la Roma non dovesse centrare pienamente i parametri richiesti, la soluzione potrebbe tradursi in una multa piuttosto che in limitazioni operative più severe. Un dettaglio non da poco, che potrebbe ridare ossigeno alla pianificazione.

Nel frattempo Gasperini non è rimasto con le mani in mano: ha già avuto colloqui con alcuni giocatori in scadenza di contratto, sondando la loro disponibilità a restare o quantomeno a ragionare su un prolungamento. Un segnale di come il tecnico stia già lavorando in prospettiva, a prescindere dalla fumata bianca ufficiale. Dall'esterno, invece, arrivano segnali di interesse attorno al progetto Roma: nelle ultime settimane diversi direttori sportivi hanno contattato Gasperini perché vorrebbero lavorare con lui a Trigoria.

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