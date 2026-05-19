Primavera Best Award, Pesce (ag. Arena): "Grande percorso, Antonio è maturo e intelligente. Decideremo con la Roma se sarà in prima squadra"

Un premio che arriva al momento giusto, come conferma di un percorso che sta prendendo sempre più forma. Antonio Arena è il vincitore del Primavera Best Award e, all'indomani del riconoscimento, a parlare in esclusiva alla redazione de LAROMA24.IT, è Giuseppe Pesce, uno dei titolari — insieme a Claudio Vigorelli — della VGA Sport Agency, l'agenzia che cura gli interessi del giovane calciatore.

La soddisfazione è piena, e la fiducia nel ragazzo è totale. "Grande percorso finora, il premio che ha ricevuto ne è un attestato. Siamo soddisfatti di Antonio. È un ragazzo maturo e intelligente e si sta guadagnando tutto grazie alla cultura del lavoro. Noi come agenzia puntiamo molto su questo tema: avere giovani che si impegnano in questo modo è un motivo d'orgoglio per noi. Lui è un ragazzo che può fare tanta strada e più avanti si vedrà insieme con la Roma il giusto percorso di crescita. Mister Gasperini sa gestire i giovani e apprezza le sue qualità. Se sarà in prima squadra lo decideremo insieme perché i progetti che funzionano sono quelli strutturati in maniera condivisa. Coscienti che nel calcio italiano, le scelte coraggiose pagano".

Un messaggio chiaro, dunque: nessuna fretta, ma una road map precisa costruita in sinergia con il club giallorosso. Il Primavera Best Award conquistato da Arena diventa così qualcosa di più di una semplice soddisfazione personale: è la fotografia di un talento che cresce, sostenuto da una realtà come la VGA Sport Agency — con le idee chiare sul presente e sul futuro dei propri assistiti — e da un tecnico come Gasperini, da sempre garanzia di valorizzazione dei giovani. Il futuro è aperto, ma le basi ci sono tutte.