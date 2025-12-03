Calciomercato Roma, arrivano conferme: ok dei Friedkin all'ingaggio di un attaccante top

Arrivano importanti conferme in vista del mercato di gennaio della Roma. Secondo quanto appreso dalla redazione di LR24, la proprietà Friedkin ha dato il via libera definitivo per un importante investimento in attacco.
La dirigenza giallorossa ha ricevuto l'approvazione del budget necessario per acquistare una punta di alto livello, un profilo dello spessore tecnico ed economico simile a Joshua Zirkzee.
L'ok della proprietà fornisce dunque la copertura economica per l'operazione. La formula del trasferimento (prestito o acquisto definitivo) non sarebbe un ostacolo, lasciando a Massara ampio margine di manovra per trattare. La caccia al nuovo centravanti della Roma è ufficialmente aperta.