VIDEO - El Aynaoui a LR24.IT: "Gli insulti sui social? Lavoro per far cambiare opinione a chi mi ha criticato prima che arrivassi"

Neil El Aynaoui, uno dei volti nuovi della Roma 2025/26, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.IT e tra i vari temi trattati ha parlato di un argomento molto delicato. Durante la trattativa con il club giallorosso, avvenuta parallelamente all'affare Richard Rios, il centrocampista marocchino ricevette dei messaggi negativi su Instagram da parte di alcuni tifosi che lo invitavano a restare al Lens e decise di disattivare i commenti. Il classe 2001 ci ha spiegato i motivi di quella scelta ed è pronto a far ricredere coloro che lo hanno preso di mira: "Non ho mai pensato che Roma fosse la scelta sbagliata. Quando un grande club come la Roma ti cerca non puoi che non esserne soddisfatto e contento. A dire il vero ho ricevuto anche tanti messaggi positivi sui social. Però ho disattivato i commenti e l'ho fatto su consiglio di mio padre, che mi aveva detto di toglierli in quel momento. Ora mi sento soltanto di impegnarmi e lavorare forte ogni giorno per far cambiare l'opinione a chi mi ha criticato prima ancora che arrivassi".

