VIDEO - El Aynaoui a LR24.IT: "Darò sempre tutto per questo club, giocherò con il cuore"

10/08/2025 alle 13:37.
el-aynaoui-intervista-esclusiva-3

Neil El Aynaoui, uno dei volti nuovi della Roma 2025/26, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.IT e si è subito messo in mostra nelle ultime amichevoli tra recuperi difensivi e inserimenti nell'area avversaria. Tra i vari temi trattati il centrocampista marocchino si è soffermato sulle sue caratteristiche principali e ha promesso ai tifosi massimo impegno in campo. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono un giocatore che in campo dà il massimo, che darà sempre tutto per questa maglia e che giocherà con il cuore qualunque cosa succeda".