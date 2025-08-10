VIDEO - El Aynaoui a LR24.IT: Neil sceglie i migliori giocatori della Roma degli ultimi anni

10/08/2025 alle 15:56.
Neil El Aynaoui, uno dei volti nuovi della Roma 2025/26, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.ITIl centrocampista marocchino, tra i più positivi nell'amichevole vinta contro l'Everton, a margine dell'intervista ha percorso a ritroso la storia recente della Roma. "Chi sono i migliori degli ultimi anni?", ecco le risposte del centrocampista giallorosso.