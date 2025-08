Pellegrini, le tappe del recupero: in gruppo dopo Ferragosto, in campo a settembre

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini e sui tempi di recupero dal suo infortunio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di LR24, il capitano giallorosso sta proseguendo nel suo percorso riabilitativo e ha iniziato a intensificare il lavoro personalizzato a Trigoria.

La tabella di marcia prevede un rientro graduale: il numero 7 tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni nella settimana successiva a Ferragosto. Per rivederlo pienamente a disposizione del tecnico Gasperini e quindi convocabile per le partite ufficiali, si dovrà però attendere la sosta per gli impegni della Nazionale. Il suo rientro effettivo è infatti programmato per i primi di settembre, al termine della pausa.

LR24