Calciomercato Roma: interesse ancora vivo per Nazinho. Ma la priorità rimane Tsimikas

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Roma al lavoro per completare la rosa negli ultimi giorni di mercato della sessione estiva. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione de LAROMA24.IT, resta vivo l'interesse dei giallorossi per Nazinho, nome già accostato in precedenza, se non dovesse andare in porto l'operazione per Tsimikas del Liverpool: il laterale sinistro classe 2003 di proprietà del Cercle Brugge piace a Trigoria e la Roma sta valutando se presentare un'offerta.

Al momento, però, il Betis è in vantaggio sul portoghese e ha già fatto recapitare al Cercle Brugge una proposta ufficiale.

LR24