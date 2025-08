Calciomercato Roma: Darboe vicino al Modena

Il direttore sportivo Frederic Massara è molto attivo sul mercato e, oltre alle entrate, è al lavoro per completare alcune cessioni. Nella lista dei partenti c'è anche Ebrima Darboe, il quale è tornato alla Roma in seguito al prestito al Frosinone (2 gol e 1 assist in 26 presenze in Serie B). Il centrocampista ha partecipato al ritiro svolto al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria ed è anche sceso in campo nell'amichevole in Germania contro il Kaiserslautern, ma non è stato chiamato da Gian Piero Gasperini né per l'ultimo test contro il Lens né per il ritiro in Inghilterra. Il classe 2001 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, dopo le avventure a titolo temporaneo con le maglie di LASK, Sampdoria e Frosinone, sembra destinato a lasciare nuovamente la Roma. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, su Darboe ci sono numerosi club di Serie B e negli ultimi giorni il Modena ha effettuato dei passi concreti: la società emiliana si è fatta avanti direttamente con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione ed è vicina al centrocampista.

LR24