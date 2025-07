Calciomercato Roma, l'agente di Dovbyk a LR24: "Artem è concentrato sulla nuova stagione. Queste voci creano solo confusione"

Nelle ultime ore Artem Dobvyk è stato al centro di numerosi rumors di mercato. Il nuovo arrivato Ferguson sta scalando le gerarchie a suon di gol in amichevole. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva Oleksii Liundovskyi, agente dell'attaccante ucraino, per sapere qual è la situazione del suo assistito in questo momento. Queste le sue parole:

Artem può lasciare la Roma? Avete parlato con altri club in Europa?

"Salve, la ringrazio per la sua domanda. Artem si sta concentrando sulla preparazione per la nuova stagione della Roma, al momento sta pensando solo a questo e voci di questo tipo negli ultimi giorni creano solo confusione al ragazzo."