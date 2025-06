Giacchetta (ds Cremonese) a LR24: "Interesse per Shomurodov? Non lo abbiamo mai trattato"

Eldor Shomurodov è uno dei nomi in uscita del mercato giallorossa. La Roma starebbe cercando di cedere l'attaccante uzbeko entro la scadenza del 30 giugno per rispettare le scadenze con la Uefa dei vincoli per il Fair play finanziario. Si è parlato prima del Basaksehir e ora dell'interesse della neo promossa Cremonese. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato il ds del club lombardo Simone Giacchetta per sapere cosa c'è di vero su quest'ipotesi di mercato. Queste le sue parole: "Interesse concreto per Shomurodov? Le posso dire che non abbiamo mai trattato il giocatore".