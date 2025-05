Calciomercato Roma: nel mirino i fratelli Kurtulus. Colloqui con l'entourage per i due difensori svedesi

Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, Ghisolfi sta scandagliando anche i mercati secondari, oltre ai principali europei, alla ricerca di talenti. Il club giallorosso nelle ultime settimane ha chiesto informazioni al Ludogorets per il difensore centrale Edvin Kurtulus, nazionale svedese di origini kosovare.

Il classe 2000 si può prendere in prestito con obbligo di riscatto tra gli 8 e i 12 milioni di euro. Nei colloqui con l'entourage del centrale alto 187 centimetri, la Roma avrebbe messo gli occhi anche sul fratello minore Bleon, 17enne, nel giro dell'U19 svedese e di proprietà dell'Halmstads.

Anche Bleon Kurtulus è un difensore e, nonostante la giovane età, nell'attuale campionato svedese, in pieno svolgimento, ha già racimolato 11 presenze da titolare. Particolarmente duttile, Kurtulus jr può giocare a destra o a sinistra, sia in una difesa a tre che a quattro, grazie a doti atletiche che completano una struttura di 186 centimetri. Inoltre, è il terzo giocatore per duelli vinti tra i difensori Under 20 tra tutti i campionati del mondo. La cifra richiesta per il suo cartellino oscilla tra i 5 e i 7 milioni.

LR24