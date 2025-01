Calciomercato Roma, idea Arnautovic come vice Dovbyk: l’attaccante gradisce i giallorossi ma ancora nessun contatto

La Roma è alla ricerca di un vice Artem Dovbyk ed è al lavoro per sostituire Eldor Shomurodov, considerato in uscita e seguito da Empoli, Venezia e Cagliari. Secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna ai microfoni dell’emittente radiofonica, i giallorossi valuteranno alcune opportunità e Marko Arnautovic dell'Inter potrebbe essere la nuova soluzione.

(Radio Manà Manà Sport)

Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, Marko Arnautovic verrebbe volentieri in giallorosso per rafforzare il reparto offensivo. Con i nerazzurri i rapporti non sono ottimali, visto lo scarso minutaggio, la poca considerazione da parte di Inzaghi (solo 287 minuti in stagione) e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'attaccante austriaco sarebbe intenzionato a cambiare aria già a gennaio, ma al momento non risultano ancora contatti tra le parti.

LR24