Mancini: palla a Friedkin

Roberto Mancini rimane in attesa. L'ex ct della nazionale è disponibile ad allenare la Roma ed è stimolato dalla nuova eventuale avventura, che si baserebbe su un accordo biennale (oltra alla stagione in corso). Mancini ha casa a Roma e a Roma passa parecchi mesi vive dell'anno quando non lavora. Fino a ieri, il tecnico negava contatti diretti, ma il suo nome è caldo. La palla è nelle mani dei Friedkin. Non ci sono ostacoli insormontabili a livello burocratico, ha il suo staff pronto e, a prescindere dalla Roma, nei primi giorni della settimana sarà nella capitale.

AC