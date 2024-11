Ivan Juric sarà ancora l'allenatore della Roma, questa la decisione dei Friedkin. Come trapela da Trigoria, la proprietà, che non può ritenersi comunque soddisfatta degli ultimi risultati, ha deciso di dare ancora fiducia all'allenatore croato. Ma i Friedkin continuano a seguire con attenzione la situazione in casa Roma, mantenendosi in stretto contatto coi referenti nel club, e si attendono da Juric e dalla squadra una virata sostanziale che porti a un cambio di rotta anche nei risultati.

LR24