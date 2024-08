VIDEO - Svilar a LR24.IT: "Obiettivo Champions. Con la nostra qualità e le idee del mister possiamo arrivare lontano"

Mile Svilar si ritiene soddisfatto a fine stagione "se andiamo in Champions 2025/26": sono le parole del portiere giallorosso in esclusiva ai microfoni de LAROMA24.IT direttamente dal ritiro giallorosso a St George's Park. Svilar, tra i tanti temi affrontati, fissa anche l'obiettivo stagionale: "Penso che per una squadra come la Roma debba essere un obiettivo andare in Champions tutti gli anni. Non voglio mettere pressione ma una squadra così con 70.000 tifosi ogni 2 settimane allo stadio deve avere un obiettivo più grande. Abbiamo la qualità, le idee del mister e io penso che possiamo arrivare lontani. Pensavo che anche lo scorso anno potessimo finire in Champions ma non è successo per qualche motivo sportivo, credo che questo sarà l’anno per tornare in Champions".