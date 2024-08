VIDEO - Svilar a LR24.IT: "Non so spiegare quanto sono contento di essere il titolare della Roma. Rinnovo? Nessun problema"

Mile Svilar parla dal ritiro inglese della Roma al St George's Park a più di una settimana dall'esordio dei giallorossi in campionato in casa del Cagliari, in programma il 18 agosto. Il portiere giallorosso interviene in esclusiva ai microfoni de LAROMA24.IT e racconta anche la gioia di indossare la maglia della Roma: "Sono contentissimo, non posso spiegarvi quanto sono contento. Come ho detto è sempre stato un sogno e un obiettivo essere titolare. E giocare tante partite in una squadra come la Roma. Non abbiamo iniziato a parlare di rinnovo ma per me non ci sono problemi, sono grato alla Roma e al mister per darmi fiducia totale. È la cosa più importante per un portiere".

