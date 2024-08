VIDEO - Svilar a LR24.IT: "Mi piace tanto lo stile di gioco di De Rossi"

Mile Svilar parla anche di Daniele De Rossi. Dal blocco basso di José Mourinho alla difesa più alta richiesta dall'attuale tecnico giallorosso, il portiere parla dei cambiamenti nell'interpretazione del suo ruolo in esclusiva ai microfoni de LAROMA24.IT: "Per il portiere è tanto diverso, come vedono tutti con mister De Rossi abbiamo giocato un calcio diverso, con costruzione dal basso, in cui il portiere partecipa tanto, tantissimo, a volte sono io il giocatore che tocca più palloni della squadra durante il match. Si vede, è diverso, è ovvio, a me piace perché sono stato sempre in squadre che giocavano dal basso, come l'Anderlecht, il Benfica, dove ci si aspetta sempre di giocare un bel calcio. A me piacciono tantissimo le richieste di mister De Rossi di giocare dal basso, stiamo lavorando tutti i giorni, sui dettagli, a me piace tanto questo stile di gioco".