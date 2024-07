Che Youssef En-Nesyri piaccia sia a De Rossi sia a Mourinho, è abbastanza chiaro. Che possa andare in Turchia a oggi è molto difficile, perché troppo caro per le attuali casse del Fenerbahce. Il gradimento di Mourinho c'è, ma il club oggi non può accontentare il Siviglia. Ciò non rende la strada della Roma in discesa, ma in base a questa informazione, c'è un concorrente in meno.

LR24