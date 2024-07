Calciomercato Roma: incontro a Trigoria con l'intermediario per Bellanova. Possibile inserimento di Zalewski nell'affare

Continua la ricerca da parte della Roma di un nuovo terzino destro e tra i primi profili seguiti c'è Raoul Bellanova, classe 2000 del Torino. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, un paio di giorni fa non è sfuggita la visita a Trigoria di Paolo Busardò, intermediario della CAA BASE LTD, con cui la Roma ha già collaborato in varie trattative passate.

L'incontro con l'agenzia che cura gli interessi anche di Bellanova, è servito a confermare l'attenzione della Roma per l'esterno della Nazionale e del Torino, che gode del gradimento di De Rossi. Cairo continua a chiedere 20 milioni più bonus ma con l'inserimento di una contropartita, come Zalewski, le richieste potrebbero abbassarsi.

LR24