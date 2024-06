Calciomercato Roma, obiettivo Bellanova: Zalewski è la chiave per arrivare all'esterno del Torino

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Arrivato nella Capitale per sostituire Tiago Pinto, Florent Ghisolfi è al lavoro per mettere a disposizione di Daniele De Rossi i rinforzi necessari per la prossima stagione. Tra le priorità in casa Roma c'è anche l'innesto di un laterale destro e tra i profili maggiormente apprezzati c'è quello di Raoul Bellanova, classe 2000 che nella stagione appena conclusa ha raccolto 37 presenze in Serie A con la maglia del Torino impreziosite da 7 assist e un gol. L'esterno destro, attualmente impegnato con l'Italia di Luciano Spalletti ad Euro 2024, viene valutato dal club granata intorno ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, la chiave per arrivare a Bellanova potrebbe essere Nicola Zalewski. La Roma vorrebbe monetizzare dalla cessione del classe 2002 - e sarebbe totale plusvalenza essendo cresciuto nel vivaio giallorosso - sfruttando anche la vetrina offerta proprio da Euro 2024. Zalewski, infatti, è titolare nella Polonia all'Europeo in scena in Germania.

LR24