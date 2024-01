Calciomercato Roma: Piatkowski del Salisburgo offerto a Pinto

Tiago Pinto è ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale per gennaio e, secondo quanto appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, alcuni intermediari hanno offerto al general manager della Roma il profilo di Kamil Piatkowski, classe 2000 del Salisburgo. La formula del trasferimento sarebbe ovviamente quella del prestito.

L'identikit: chi è Kamil Piatkowski?

Nato il 21 giugno 2000 a Jaslo, Kamil Piatkowski si mette in mostra nelle giovanili del Zaglebie Lubin e nell'estate del 2019 viene acquistato dal Rakow Czestochowa. Dopo due anni in cui fornisce ottime prestazioni il Salisburgo decide di sborsare 5 milioni di euro per assicurarselo, ma la sua avventura in Austria non è particolarmente fortunata: il calciatore infatti colleziona solamente 20 presenze in una stagione e mezzo e il suo rendimento è limitato da alcuni infortuni che lo tengono complessivamente ai box per circa 4 mesi. Nel gennaio del 2023 viene mandato in prestito semestrale al Gent per recuperare la condizione migliore e, nonostante qualche piccolo acciacco fisico, disputa 21 gare. Terminata l'avventura in Belgio, il Salisburgo decide di trattenerlo in rosa per l'annata attuale: sono 10 le presenze stagionali, ma per un totale di 572 minuti a causa di un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori circa un mese.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Kamil Piatkowski è un roccioso difensore centrale alto ben 191 centimetri e molto abile nel gioco aereo. Una delle caratteristiche principali del ventitreenne polacco è la duttilità infatti potrebbe giocare anche da braccetto di destra in una difesa a 3 o addirittura da esterno alto di centrocampo. Dotato di grande aggressività, è molto bravo nel recupero e nella protezione del palla, così come nell'intercettazione dei passaggi. Da sottolineare, inoltre, la sua abilità nell'impostazione e nella gestione del pallone. I numeri offensivi sono discreti: in 110 presenze da professionista ha messo a referto 5 reti e 11 assist. In passato fu seguito anche da altri club italiani tra cui Udinese, Fiorentina e Milan. Il punto debole di questo calciatore è sicuramente la tenuta fisica infatti è stato spesso vittima di infortuni.

EP