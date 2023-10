Mourinho vola a Londra per il weekend. Nessun appuntamento sul futuro, ma il tecnico è pronto ad ascoltare Friedkin

Tre giorni da passare nella casa di Londra. Terminata la settimana lavorativa corta a Trigoria, a seguito della vittoria di Cagliari, breve pausa per la Roma e per José Mourinho, che vola in Inghilterra per stare in famiglia. Non ha fissato appuntamenti in agenda per pianificare il futuro. È ancora presto, ma resta a disposizione eventualmente anche per ascoltare la proprietà della Roma, qualora Friedkin gli chiedesse di parlare del 2024-25. Terminato il weekend, il ritorno a Roma per la ripresa degli allenamenti in vista della partita con il Monza.

LR24