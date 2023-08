Tolosa-Roma, AOUAR: "In Italia mi sento a casa, sono stato accolto molto bene. Sono in un grande club"

Houssem Aouar è uno dei grandi protagonisti del pre-campionato romanista. Ieri l'algerino è sceso in campo dal 1' nel test match contro il Tolosa. Al termine della gara, in zona mista ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue parole:

Qual è stato il primo approccio e come ti stai trovando in questa nuova realtà?

"Molto bene. In Italia mi sento a casa, grazie anche al fatto che sono stato accolto molto bene dal club e dai tifosi della Roma. Sono in un grande club e sono felice di essere qui. Sono pronto per questa avventura e spero di fare una grande stagione".

LR24