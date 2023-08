Calciomercato Roma, Matic molto allettato dal Rennes: Mourinho e la Roma tentano una resistenza

Nemanja Matic è realmente tentato dalla proposta del Rennes. Il club francese ha fatto la mossa e il centrocampista è allettato dall'offerta contrattuale. Un interessamento che parte da lontano, in Francia se ne scrive da un mese, e che ora il Rennes vuole concretizzare, potendo godere di un'apertura di credito da parte del serbo.

Mourinho vuole evitare la cessione. Idem la dirigenza della Roma, consapevoli che in caso di addio sarebbe necessario reperire un centrocampista centrale di caratura internazionale, che la Roma difficilmente oggi potrebbe permettersi, per via dei paletti Uefa e delle tante trattative da chiudere per almeno un attaccante, oltre che per la mezzala, obiettivi già dichiarati. La tentazione Rennes può stravolgere il mercato giallorosso, Mourinho e la società organizzano la resistenza. Se Matic e il Rennes convoleranno a nozze, il banchetto costerà caro, dovranno soddisfare le alte richieste dei proprietari del cartellino.

A.C.