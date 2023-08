La trattativa per Arnautovic prosegue malgrado la poca voglia del Bologna di cedere l'attaccante austriaco. Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo definitivo e la trattativa si potrebbe sbloccare già nel weekend. La società giallorossa sta pensando di arrivare a una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Il giocare ha deciso, è lusingato dalla Roma e vuole tornare ad essere allenato da Mourinho, dopo l'esperienza in nerazzurro.

LR24