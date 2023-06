Mercoledì gli arabi a Londra per Mourinho

Sempre insistenti le avance dall'Arabia Saudita. In particolare dell'Al Alhi, uno dei principali club sauditi. Dopo la mega offerta da 120 milioni di euro complessivi di due mesi fa, dopo un ritorno di fiamma della scorsa settimana, mercoledì prossimo per cortesia José Mourinho incontrerà in un meeting a Londra il presidente del club, disposto a follie per l'allenatore della Roma. Smentite le voci su un incontro già avvenuto nelle ultime ore, in quanto il dirigente arabo è a Parigi per il Roland Garros, l'appuntamento è fissato a metà settimana. Ma Mourinho, pur incontrandoli cortesemente, ha garantito ai calciatori e ai tifosi della Roma che rimarrà in giallorosso. Al momento senza trattare il prolungamento del contratto, che non è una priorità per lui.

