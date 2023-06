Calciomercato Roma: l'Arabia Saudita mette gli occhi su Spinazzola

Qualcosa si muove. Silenziosamente, lontano dai riflettori, ma l’Arabia Saudita comincia a guardare anche in casa Roma. Anche un giocatore giallorosso è finito nelle mire dei club della Saudi Pro League: si tratta di Leonardo Spinazzola. Si susseguono delle voci al riguardo, voci delle quali il calciatore è al corrente: l’interesse per l’esterno della Roma e della Nazionale c’è, anche se ancora non è stato formalizzato. Il mercato è appena iniziato, ma il calcio saudita è una possibilità per “Spina”, il cui contratto con la Roma scadrà la prossima estate e al momento non ci sono state avvisaglie di possibile rinnovo.

LR24