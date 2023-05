Calciomercato Roma: reale l'interesse per Arnautovic

La Roma resta una possibilità per Marko Arnautovic, che non ha rifiutato i giallorossi, come emerso nei giorni scorsi su alcuni media. Il centravanti rossoblù non ha ancora deciso se lasciare il Bologna alla fine della stagione, ma ha varie proposte sul tavolo dalle big di Serie A. Negli ultimi mesi, l'agente dell'austriaco ha avuto modo di parlare sia con il general manager della Roma, Tiago Pinto, che con il tecnico giallorosso, José Mourinho. Oltre all'interesse dei giallorossi, su Arnautovic si registrano anche quello forte del Milan e quello della Juventus.

LR24