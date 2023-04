PALLOTTA a LR24.IT: "Non c'è stato mai un problema nelle nostre operazioni di mercato"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma, Lazio e Salernitana per prelevare le documentazioni relative alle operazione di mercato degli anni passati. Per quanto riguarda i giallorossi vengono cercate comunicazioni tra i dirigenti tra il 2017 e il 2020, periodo che vedeva come presidente della Roma Jim Pallotta. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva l'ex presidente del club per sapere cosa pensa dell'inchiesta.

Cosa pensa dell'inchiesta della Gdf sulle operazioni di mercato della Roma nel suo periodo di presidenza? Pensa che la Roma abbia sbagliato qualcosa?

"No, assolutamente nulla. Non c'è stato mai un problema nelle nostre operazioni di mercato".