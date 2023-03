Calciomercato Roma, proposta per Mourinho: c'è il West Ham

L'Inghilterra chiama. Ancora Londra, ma stavolta è il West Ham. È stata recapitata una proposta notevole per José Mourinho dal club di Premier League. Contratto ricco e progetto ambizioso. Lusingato, l'allenatore portoghese non intende prenderlo in considerazione. In testa ha sempre la Roma, anche se non si registrano passi concreti verso l'incontro da lui auspicato con Dan Friedkin. Mentre la Roma tiene in sospeso la questione, per quanto forte di un altro anno di contratto, ma allo stesso tempo consapevole che il tecnico vorrebbe pianificare la prossima stagione in queste settimane, il West Ham ha mosso concretamente i suoi passi. Mourinho prenderebbe in esame soluzioni di livello soltanto nel momento in cui capisse che la Roma potrebbe anche fare a meno di lui. A Roma sta bene e rimarrebbe volentieri. Pianificando gomito a gomito con il club. E questa per ora è la grande certezza.

