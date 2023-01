Roma-Genoa: tutto su Abraham-Zaniolo, con Majchrzak pronto all'esordio

Niente scherzi. C'è da passare il turno. E ci si affida a chi, con alterne fortune, in questo inizio di stagione ha guidato l'attacco. Abraham più Zaniolo. Sono loro gli attaccanti scelti per giovedì sera in Coppa Italia. L'intento è chiudere il discorso qualificazione, poi eventualmente spazio al nuovo. Anche, se non soprattutto, a Jordan Majchrzak, gioiellino polacco per cui Mourinho ha un occhio di riguardo e che potrebbe esordire contro il Genoa. È pronto per il lancio. Perché il calcio sostenibile di Jose Mourinho trova il suo manifesto nella serie di giovani su cui sta puntando da un anno e mezzo, che possono fare le fortune della Roma tecnicamente ma anche economicamente. Da Felix a Zalewski, da Bove a Volpato fino a Tahirovic. E ora. Sei "bambini" che hanno trovato un autore. Nessun altro allenatore negli ultimi trenta anni ha lanciato così tanti giovani in così poco tempo nella Roma. Bisogna risalire ai tempi di Eriksson che, anche in modo brusco, archiviava la vecchia guardia romanista allenata da Liedholm puntando sui ragazzi del vivaio.

